الجمعة 03-12-2021
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الجمعة، 03-12-2021 06:47 م

فرنسا ترفض القيام بدوريات مشتركة مع بريطانيا في القنال الإنجليزي

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الوكيل الاخباري - رفضت فرنسا دعوة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لقيام السلطات البريطانية بدوريات مشتركة على الشواطئ حول كاليه لمنع المهاجرين من عبور القنال الإنجليزي.

وحسب صحيفة الديلي اكسبريس البريطانية، اليوم الجمعة، فإن الرسالة التي بعث بها رئيس الوزراء جونسون إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم أمس الخميس ، والتي أصبحت منذ ذلك الحين موضع جدل كبير، طالب رئيس الوزراء بإحراز تقدم عاجل نحو إنشاء دوريات فرنسية بريطانية مشتركة على الشواطئ الفرنسية للعمل على تحقيق ذلك.

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