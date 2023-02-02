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الخميس، 02-02-2023 03:24 م

فرنسا تصبح خامس دولة توقف عمل قنصليتها في اسطنبول

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الوكيل الاخباري- أوقفت القنصلية الفرنسية في اسطنبول، اليوم الخميس، عملها لأسباب أمنية لتصبح خامس دولة تتخذ مثل هذه الخطوة.

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وقالت القنصلية: "القنصلية الفرنسية العامة في اسطنبول مغلقة للجمهور يومي الخميس 2 فبراير الجاري والجمعة 3 فبراير الجاري. وبشأن الأسئلة الإدارية يمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني".

وأعلنت القنصليات العامة لكل من السويد وهولندا وبريطانيا وألمانيا في اسطنبول، سابقا، أنها تتوقف عن قبول الزوار بسبب خطر وقوع أعمال إرهابية في وسط المدينة. أما القنصلية الروسية فأفادت بأنها تواصل عملها بشكل عادي.

فيما لا تخطط القنصلية الأمريكية في اسطنبول لوقف قبول الزوار بسبب خطر وقوع هجمات إرهابية في المدينة حذرت منه هي نفسها.

يذكر أن القنصليات المذكورة باستثناء البعثة الدبلوماسية الأمريكية تقع في شارع الاستقلال في وسط اسطنبول الذي وقع فيه العمل الإرهابي في نوفمبر الماضي. 

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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