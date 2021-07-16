الجمعة 16-07-2021
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الحريري: باعتذاري عن تشكيل الحكومة ضحيت بنفسي من أجل لبنان

الجمعة، 16-07-2021 11:47 ص

فرنسا تعلن عقد مؤتمر دولي قريبا استجابة لاحتياجات اللبنانيين

فرنسا-لبنان


الوكيل الاخباري - أعلنت فرنسا اليوم الجمعة، عن عقد مؤتمر دولي جديد في 4 آب القادم للاستجابة لاحتياجات الشعب اللبناني بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمم المتحدة.

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وقالت الناطق باسم الخارجية الفرنسية في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية: "علمت فرنسا بقرار رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري باعتذاره عن تشكيل الحكومة اللبنانية، والذي يعود بحسب الخارجية إلى انسداد الأفق الذي مارسته القوى السياسية اللبنانية منذ عدة أشهر، رغم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة التي يعيشها لبنان".


وأضافت أن "هناك اليوم حالة طوارئ ضرورية للخروج من هذا التعطيل المنظم وغير المقبول، الذي منع من تشكيل الحكومة اللبنانية، لذلك يجب إعادة إطلاق الاستشارات البرلمانية بشكل سريع من أجل تشكيل حكومة لبنانية".


واعتبرت أن "هذه الحكومة يجب أن تطلق إصلاحات ضرورية للخروج من هذه الأزمة وأيضا التحضير لانتخابات 2022، التي يجب أن تكون شفافة وتحترم الأجندة الموضوعة لها".


وختمت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنه "من أجل الاستجابة لطلبات اللبنانيين ستعقد قمة دولية لمساعدة الشعب اللبناني يوم 4 آب القادم بناء على طلب الرئيس ماكرون وبمساعدة الأمم المتحدة".

ودعت فرنسا لبنان لإطلاق مشاورات برلمانية فورا لاختيار رئيس وزراء جديد.


--(بترا)

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