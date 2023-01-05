فرنسا تنوي تزويد أوكرانيا بمركبات مدرعة قريبا

الوكيل الاخباري- قالت وزيرة خارجية فرنسا، كاثرين كولونا، اليوم الخميس، إن فرنسا قد ترسل مركبات AMX-10RC المدرعة إلى أوكرانيا في غضون أسابيع أو أشهر قليلة.



وأضافت كولونا في مقابلة مع قناة "إل سي آي" التلفزيونية ردا على سؤال حول توقيت تسليم المركبات المدرعة AMX-10RC إلى كييف: "قد يحدث هذا في غضون أسابيع أو أشهر قليلة".



ولفتت الوزيرة إلى أن فرنسا ستزيد من مساعدتها لأوكرانيا لتزويدها بأنظمة الدفاع الجوي.



وقالت وزارة الدفاع الفرنسية في وقت سابق، إن باريس أرسلت مؤخرا إلى أوكرانيا ستة مدافع هاوتزر TRF1 قطرها 155 ملم، ونظامي دفاع جوي كروتالي



وقالت مصادر في أوكرانيا إن كييف قد تلقت بالفعل 18 مدفعا من طراز CAESAR من فرنسا.

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روسيا اليوم