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الثلاثاء، 15-06-2021 11:15 ص

فرنسا: سنستمر في استخدام الطاقة النووية

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الوكيل الإخباري - أكدت وزيرة البيئة الفرنسية، باربرا بومبيلي، أن بلادها ستستمر في استخدام الطاقة النووية لسنوات عديدة مقبلة.

وجاء ذلك بعد أن قامت الشركة الفرنسية لتوليد الطاقة الكهربائية، المشغل لمحطات الطاقة النووية "EDF"، بفحص قضية محتملة مرتبطة بتراكم الغازات الخاملة في محطتها للطاقة النووية في الصين.

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وأشارت باربرا بومبيلي إلى أن "الطاقة النووية تمثل أكثر من 70% من الكهرباء المولدة في فرنسا"، وأضافت "سنستخدم الطاقة النووية لسنوات قادمة".


وكانت "EDF" قد أوضحت، يوم أمس الاثنين، أنها أبلغت بزيادة تركيز بعض الغازات النبيلة في الدائرة الأولية للمفاعل رقم "1" بمحطة "تايشان" للطاقة النووية في الصين.

المصدر: روسيا اليوم

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