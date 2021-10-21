الخميس 21-10-2021
الوكيل الاخباري

إنذار 19 عيادة لمخالفتها شروط فرز النفايات الطبية

وزير الاوقاف : الديوان الملكي يوزع دعما نقدياً لبناء وحدات سكنية

وزير الأوقاف يرعى الملتقى الخيري في الأغوار الجنوبية

زيادة مقاعد المعيدين في الطب وطب الأسنان

حادث سير مروع في إربد

فرنسا.. عاصفة قوية تؤدي إلى انقطاع الكهرباء عن 250 ألف منزل

بلعاوي لـ الوكيل المتحور الجديد من كورونا ليس خطرا

لجنة الأوبئة لـ الوكيل: مطاعيم كورونا ستبقى مجانية

1.6 مليار دينار حجم حوالات الأردنيين في الخارج خلال 8 أشهر

وزير الداخلية: نسعى كأجهزة ‏حكومية أن يمتاز تعاملنا مع فصل الشتاء بجاهزية عالية

الخميس، 21-10-2021 01:42 م

فرنسا.. عاصفة قوية تؤدي إلى انقطاع الكهرباء عن 250 ألف منزل

61713a594c59b746e26b6f7d (1)


الوكيل الاخباري- انقطع التيار الكهربائي عن حوالي 250 ألف منزل في فرنسا، بسبب عاصفة قوية تضرب البلاد، وأدت أيضا إلى توقف حركة القطارات من نورماندي إلى منطقة باريس.

وقال وزير النقل جان بابتيست دجباري في تغريدة على "تويتر" إن "منطقة إيل دو فرانس حول باريس ونورماندي وشمال فرنسا ومناطق لورين الشرقية كانت الأكثر تضررا"، جراء العاصفة "أورور" التي اجتاحت أجزاء من شمال فرنسا وهولندا وبلجيكا.

اضافة اعلان

 

وفي منطقة بريتاني الغربية، دمر عدد من المنازل بسبب الفيضانات المفاجئة.

هذا وأصدرت السلطات الفرنسية تحذيرات باللون البرتقالي - ثاني أعلى مستوى تأهب - في أجزاء كثيرة من البلاد، يوم أمس الأربعاء، وقد تم رفع معظمها فيما لا تزال هناك حوالي 15 مقاطعة في شرق البلاد في حالة التأهب الصفراء المنخفضة.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
زلزال 3

مصر تعلن تسجيل هزة أرضية جديدة

f6a5fe219ac5ca6f4aca47ce60b62374

العراق يستكمل إنجاز ساتر أمني مع سوريا

بريطانيا

بريطانيا تبرم اتفاقا تجاريا مع نيوزيلندا

قطر

قطر تلزم الوافدين والزائرين بالتأمين الصحي

ايران

إيران تعلن الإفراج عن سائقيها المحتجزين في أذربيجان

مح

بالفيديو.. إطلاق نار وتحطيم محطة للمحروقات شمالي لبنان

أخبار متعلقة
615ef0f74c59b761935351d1

وزير سوداني: مخزون القمح يكفي لأربعة أيام