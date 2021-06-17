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الخميس، 17-06-2021 12:47 م

فرنسا: عقد اجتماع دولي لدعم الجيش اللبناني

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الوكيل الإخباري- تعقد وزارة الدفاع الفرنسية في باريس، اليوم الخميس، اجتماعا دوليا عبر الفيديو لدعم الجيش اللبناني على خلفية الأزمة التي تهدد بانهياره.

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ويشارك في الاجتماع وزيري دفاع إيطاليا ولبنان، بالإضافة إلى 20 دولة ضمن مجموعة دعم لبنان، بينها الولايات المتحدة، الصين، روسيا، ودول خليجية، كما أعرب الناتو عن استعداده لدعم الجيش اللبناني.

وبحسب مصادر عالمية، فإن شكل المساعدات وحجمها تقدر بملايين "اليوروهات"، وتشمل الأغذية والمساعدات الطبية وقطع الغيار والصيانة بالإضافة إلى الوقود ومستلزمات أساسية.


المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

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