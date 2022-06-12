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الأحد، 12-06-2022 12:13 م

فرنسا.. فتح مراكز الاقتراع للدورة الأولى من الانتخابات التشريعية

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الوكيل الاخباري- فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في فرنسا، صباح اليوم الأحد، للدورة الأولى من الانتخابات التشريعية الحاسمة للرئيس إيمانويل ماكرون.

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ودعي 48 مليون ناخب إلى التصويت في هذه الانتخابات. وسينتهي التصويت عند الساعة 16:00 بتوقيت غرينيتش باستثناء المدن الكبرى بما فيها العاصمة باريس حيث تم تمديد الاقتراع حتى الساعة 18:00.

ودعا الرئيس الفرنسي في نهاية الحملة الانتخابية الفرنسيين إلى منحه "أغلبية ساحقة وواضحة" في هذه الانتخابات التشريعية.

وعلى هذه الأغلبية المطلقة أو النسبية سيتوقف مصير مشاريع الإصلاح الجذرية التي يعتزم الرئيس الفرنسي الذي أعيد انتخابه في 24 أبريل، القيام بها خلال ولايته الثانية، ولا سيما فيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن ائتلاف "معا" الذي يدعم ماكرون وهيمن على الجمعية الوطنية المنتخبة في 2017، والتحالف الانتخابي اليساري بقيادة جان لوك ميلانشون، متعادلان في نوايا التصويت.

وسيختار الفرنسيون كل أعضاء الجمعية الوطنية البالغ عددهم 577 نائبا في هذا الاقتراع الذي يجري في دورتين. وستنظم الدورة الثانية بعد أسبوع أي في 19 يونيو.

وانتهت الحملة التي لم تجتذب كثيرا الفرنسيين منتصف ليل الجمعة. وبذلك لم يعد يحق للمرشحين التحدث في وسائل الإعلام أو التنقل، كما يحظر نشر استطلاعات الرأي.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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