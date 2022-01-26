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الأربعاء، 26-01-2022 11:52 ص

فرنسا: قرار الحريري الانسحاب من الحياة السياسية لا يجب أن يؤثر على موعد الانتخابات في لبنان

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الوكيل الإخباري-اعتبرت فرنسا أن قرار رئيس "تيار المستقبل" اللبناني سعد الحريري تعليق عمله بالحياة السياسية وعزوفه عن خوض الانتخابات، لا يجب أن يؤثر على موعد هذا الاستحقاق المقرر في مايو المقبل.

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وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان نشرته على موقعها: "أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري أمس (الاثنين) انسحابه من الحياة السياسية اللبنانية التي لعب فيها دورا محوريا، وكنا على تواصل معه بشكل منتظم".

 

وأكدت أنها تحترم قرار الحريري، مضيفة أنه "لا ينبغي أن يؤثر على إجراء الانتخابات التشريعية اللبنانية في موعدها المقرر في 15 مايو بشفافية وحيادية".


وأضافت أن "الأولوية هي تنفيذ القادة اللبنانيين الإصلاحات اللازمة لتحسين  الأوضاع المعيشية للبنانيين وإنهاء الأزمة".


وتابعت أن فرنسا، وبالتعاون مع جميع شركائها الدوليين والإقليميين، مصممة على دعم الشعب اللبناني.

 

روسيا اليوم

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