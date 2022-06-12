فرنسا: قوات الإطفاء تحاول إخماد حرائق غابات جنوبي البلاد

الوكيل الاخباري- تحاول قوات الإطفاء الفرنسية إخماد حرائق للغابات أندلعت أمس السبت، جنوب البلاد، جراء ازدياد الجفاف وارتفاع درجات الحرارة إلى ما فوق الثلاثين درجة مئوية.

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وأعلنت محافظة ناربون، بحسب صحيفة "نيس ماتين"، أن 300 من أفراد قوات الإطفاء قاوموا بمساعدة طائرات الإطفاء والطائرات المروحية مساء أمس، حريقا امتد على مساحة 120 هكتارا من غابات الصنوبر.



وأضافت ان الأضرار لم تصب أحدا من السكان ولا المباني السكنية، إلا أنه تم تدمير حوالي 100 هكتار من الغابات، كما اندلعت ألسنة اللهب على ساحل كوت دازور في المناطق الجبلية النائية التابعة لمدينة جراس.



وذكرت الصحيفة أنه من المنتظر أن تكافح طائرات الإطفاء بعد ظهر اليوم الأحد، النيران التي مازالت منتشرة في غابات الصنوبر حتى الآن.

بترا