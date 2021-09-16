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الخميس، 16-09-2021 07:17 ص

فرنسا.. مصرع 9 أشخاص إثر ارتفاع أمواج البحر والفيضانات

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الوكيل الإخباري - ذكرت قناة فرنسية مساء الأربعاء أن الظهور المفاجئ لأمواج عاتية على ساحل البحر المتوسط في ثلاث مقاطعات جنوب فرنسا، أدى إلى مصرع تسعة أشخاص.

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وأضافت القناة الفرنسية أن السلطات الفرنسية حذرت من الخطر الذي قد ينشأ في البحر.


وبحسب القناة التلفزيونية، فإن جميع الضحايا كانوا من السياح الذين تجاهلوا التوصيات وذهبوا للسباحة في الطقس الحار.


كما فاجأت أمطار غزيرة سكان عدة مدن في مقاطعة لوغار جنوب فرنسا وحولت الشوارع إلى ما يشبه الأنهار، وغمرت المياه أيضا أحياء مدينة نيم وحاصرت السكان في عدة مناطق لتنقطع بهم السبل.


وأشارت وسائل إعلام فرنسية إلى أن كمية الأمطار التي هطلت في ثلاث ساعات فقط تعادل هطول أمطار لمدة شهرين ونصف.


وزار وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان المنطقة لإعلان حالة الطوارئ الخاصة بالكوارث الطبيعية، فيما وضع معهد الأرصاد الجوية الوطني في البلاد ثماني مقاطعات في حالة التأهب لمواجهة مخاطر محتملة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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