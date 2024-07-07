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فرنسا .. نسبة التصويت حتى منتصف النهار الأعلى منذ 1981

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الأحد، 07-07-2024 05:01 م

فرنسا .. نسبة التصويت حتى منتصف النهار الأعلى منذ 1981

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الوكيل الاخباري - بدأ الناخبون في فرنسا الإدلاء بأصواتهم اليوم الأحد في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية التي ستعيد تشكيل المشهد السياسي في البلاد.

وقالت وزارة الداخلية الفرنسية، بعد ظهر الأحد، إن نسبة المشاركة في الانتخابات، حتى الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي، بلغت 26.63%، في حين بلغت النسبة عام 2022 في الوقت نفسه 18.99%.

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وأشارت وسائل إعلام فرنسية إلى أن نسبة التصويت المسجلة حتى منتصف نهار اليوم الأحد هي الأعلى منذ 1981.

 

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