فرنسا نسعى للحصول على توضيح بشأن تراجع أستراليا عن صفقة الغواصات

الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال، إن فرنسا تسعى للحصول على توضيح بشأن تراجع أستراليا، عن صفقة لشراء غواصات فرنسية، من أجل اتفاق أمني ثلاثي مع الولايات المتحدة وبريطانيا.



وبحسب وكالة يورونيوز الأوروبية، أشار أتال اليوم الأحد، إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيجري اتصالا مع نظيره الأميركي جو بايدن، في الأيام القليلة المقبلة، بخصوص الأزمة الدبلوماسية بين الدولتين العضوين بحلف شمال الأطلسي.

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