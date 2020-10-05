الإثنين 05-10-2020
الوكيل الاخباري

توضيح حول المنشآت غير المشمولة بالضمان الاجتماعي

المستقلة للانتخاب توجه رسالة الى المتقدمين بطلبات الترشح

إجراءات وقرارات حكومية مشددة للتعامل مع أزمة كورونا

اعلان هام من الضمان الاجتماعي بعد تزايد الاصابات بكورونا

59 إصابة جديدة بكورونا في محافظتي جرش وإربد

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم الاثنين

الاوبئة : دخلنا مرحلة مناعة القطيع .. هل سيصاب 70 % من الاردنيين بكورونا ؟

ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 11 بعد الموجز

جولات رقابية رسمية مشددة

كشف أسعار زيت الزيتون للموسم الحالي




الإثنين، 05-10-2020 03:23 م

دمار في البنى التحتية

فرنسا وإيطاليا .. عاصفة قوية وضحايا

عاصفة
من المصدر


الوكيل الإخباري - بلغت حصيلة العاصفة ، التي ضربت جنوب شرق فرنسا وشمال إيطاليا، 4 قتلى، من بينهم 2 في فرنسا، و20 مفقودا على الأقل ما زال يجري البحث عنهم.

اضافة اعلان
 

فيما ينتظر وصول رئيس البلاد إيمانويل ماكرون إلى المنطقة المنكوبة خلال الأسبوع الجاري لمعاينة الأضرار، الخسائر المادية تبدو كبيرة بعد الدمار الذي شهدته البنى التحتية والمساكن التي انهارت وجرفتها السيول والانزلاقات الأرضية.


تأتي زيارة ماكرون بعد تفقد وزير الداخلية جيرالد دارمانين ورئيس الحكومة جان كاستيكس المدن والبلدات المنكوبة نهاية الأسبوع للوقوف على حجم الكارثة التي تسببت فيها العاصفة. وقال كاستيكس مندهشا مما شاهده إن كمية الأمطار التي انهمرت على منطقة نيس، في جنوب شرق البلاد، خلال 10 ساعات بلغت نصف مجمل الكميات التي تهاطلت عليها العام الماضي، ليضيف: "إنها ظاهرة مناخية غير عادية".


السلطات الفرنسية جندت تدريجيا منذ ليل الخميس إلى الجمعة نحو 1000 من عناصر الحماية المدنية وقوات الجيش، بالإضافة إلى المتطوعين، مستخدمة 12 مروحية في البحث عن المفقودين وإغاثة سكان القرى التي عزلتها السيول والفيضانات في 632 تدخلا لتقديم المساعدة، من بينها أكثر من 300 تدخل بالمروحيات.

 

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة







 




 

 


 

إقرأ ايضا
ترامب

البيت الأبيض: صحة ترامب تتحسن

b07570d5-4427-4ac3-a691-573ff0931b91_16x9_1200x676

رئيس المفوضية الأوروبية في الحجر الصحي

1014656390_0_132_2948_1727_1000x541_80_0_0_386fcc8d915f0efbc97fefcbf84c69f0

السيسي : مناقشة عدد من مهام القوات المسلحة المصرية

1601898588767

الإمارات تستأنف منح تأشيرات العمل جزئياً

مف

أفغانستان .. ضحايا بتفجير استهدف موكب حاكم ولاية

turkey

تركيا تسحب سفينة تنقيب من قبالة ساحل قبرص

أخبار متعلقة
12730062-3x2-xlarge

مصرع شخصين وفقدان حوالي 22 آخرين بسبب الأمطار الغزيرة في إيطاليا

egypt-today-الرئيس-ماكرون

للمرة الاولى .. انتقاد شديد اللهجة من الرئيس الفرنسي لقادة لبنان

Capture

كارثة طبيعية تضرب جنوب فرنسا

اط

تونس: أمطار قوية تخلف خسائر بشرية ومادية

88df1ea2eab5b4584b932c2703383caa

فقدان 7 بحارة وإنقاذ 3 بعد غرق مركبهم شرق تونس

https___cdn.cnn.com_cnnnext_dam_assets_200906142812-typhoon-haishen-01-0509

إعصار هايشن يصل إلى روسيا- صور