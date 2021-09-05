فرنسا: 140 ألف شخص تظاهروا في أنحاء البلاد ضد التصريح الصحي

الوكيل الاخباري- تظاهر حوالى 140 ألف شخص، بينهم نحو 18 ألفا في باريس، ضد التصريح الصحي المفروض في مدن عدة بفرنسا، للأسبوع الثامن على التوالي.



وتراجعت التعبئة للمظاهرات مقارنة بالأسابيع الماضية. ففي العطلة الأسبوعية الماضية، أُحصيت مشاركة 160 ألف متظاهر، ومنذ أسبوعين نحو 175 ألفا، وبلغ عدد المشاركين منذ ثلاثة أسابيع قرابة 215 ألفاً، بحسب الوزارة.



وأحصت الوزارة أمس السبت 215 تجمعا، بينها خمسة في باريس.



وفي مرسيليا (جنوب)، انطلق آلاف الأشخاص من الميناء القديم، معظمهم بدون كمامات، تحت أشعة الشمس، حاملين الأعلام الفرنسية. وكُتب على لافتة "لا للتصريح الصحي. لا للتمييز. لا للترهيب: حرية".



ونُظمت تجمعات أيضاً في مدن رين ومونبيلييه وليون ونيس وليل ونانت وبوردو وستراسبورغ.



ولم تكن أعداد مجموعة "لو نومبر جون" (الرقم الأصفر) الناشطة التي تنشر على موقع فيسبوك عدد المتظاهرين في كل مدينة على حدة، متوفرة على الفور. وقد أحصت المجموعة مشاركة حوالى 323 ألف متظاهر السبت الماضي.



المصدر: روسيا اليوم

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