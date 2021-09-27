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الإثنين، 27-09-2021 02:58 م

فرنسي يضرب ماكرون بجسم كروي أثناء مروره بجانبه - فيديو

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الوكيل الاخباري - ضرب أحد الأشخاص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بجسم يشبه الكرة الصغيرة، وذلك أثناء مروره بجانبه خلال زيارته لمعرض في مدينة ليون.

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أظهر فيديو كيف قام أحد الأشخاص بضرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بجسم يشبه الكرة الصغيرة أثناء مروره بجانبه خلال زيارته لمعرض في مدينة ليون.

وقالت مصادر أن الشرطة الفرنسية اعتقلت المهاجم.

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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