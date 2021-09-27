فرنسي يضرب ماكرون بجسم كروي أثناء مروره بجانبه - فيديو

الوكيل الاخباري - ضرب أحد الأشخاص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بجسم يشبه الكرة الصغيرة، وذلك أثناء مروره بجانبه خلال زيارته لمعرض في مدينة ليون.

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أظهر فيديو كيف قام أحد الأشخاص بضرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بجسم يشبه الكرة الصغيرة أثناء مروره بجانبه خلال زيارته لمعرض في مدينة ليون.



وقالت مصادر أن الشرطة الفرنسية اعتقلت المهاجم.





🥚🇫🇷TENTATIVE D’OMELETTE - En visite à Lyon, ce lundi matin, Emmanuel Macron a été la cible d’un jet d’œuf. L’auteur a été interpellé (Lyon Mag). pic.twitter.com/BRs9VpQQAE September 27, 2021

المصدر : سبوتنك

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