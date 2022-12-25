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الأحد، 25-12-2022 04:50 م

"فساد وغسل أموال".. إدانة رئيس المالديف السابق

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الوكيل الإخباري - أدانت محكمة بجزر المالديف، اليوم الأحد، رئيس البلاد السابق عبدالله يمين بتهمتي "فساد وغسل أموال".

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جاء ذلك بعد إثبات المحكمة الجنائية إدانته بتلقي رشاوى من شركة خاصة، فيما أكدت المحكمة قرب إعلان الحكم عليه، فيما ينفي الرئيس السابق ارتكاب أي مخالفات.


وفي 2019، حُكم على يمين، المنتهية ولايته في 2018، بالسجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين دولار بعد إدانته باختلاس مليون دولار من أموال البلاد، حصل عليها عبر تأجير حقوق تطوير منتجع سياحي.


ووضع يمين قيد الإقامة الجبرية بعد الحكم في عام 2020 قبل إطلاق سراحه بعد أشهر.


ومنذ إطلاق سراحه، عاد يمين إلى الميدان السياسي، وأعلن حزب المالديف التقدمي ترشيح يمين في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في عام 2023، قبل إدانته في قضية الفساد اليوم الأحد.

 

العين الإخبارية

 




 

 


 

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