الخميس 10-03-2022
الوكيل الاخباري

فشل المفاوضات الروسية الأوكرانية والهجوم الروسي مستمر

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الخميس، 10-03-2022 05:57 م

فشل المفاوضات الروسية الأوكرانية والهجوم الروسي مستمر

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الوكيل الاخباري - فشل وزيرا الخارجية الروسي والأوكراني، الخميس، في التوصل إلى اتفاق في تركيا حول وقف لإطلاق النار في أوكرانيا خلال أول لقاء بينهما منذ الحرب الروسية في أوكرانيا، غداة قصف القوات الروسية مستشفى أطفال في مدينة ماريوبول المحاصرة ما أدى الى مقتل ثلاثة أشخاص بينهم فتاة صغيرة.

في أنطاليا بجنوب تركيا، تمسك الوزيران الروسي سيرغي لافروف والأوكراني دميترو كوليبا بمواقفهما خلال الاجتماع، الأول على هذا المستوى منذ 24 شباط/فبراير، برعاية نظيرهما التركي مولود تشاوش أوغلو.

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