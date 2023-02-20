فضيحة فريق الإنقاذ الإسرائيلي في تركيا .. سرقوا مخطوطات تاريخية - صور

الوكيل الإخباري - أعادت إسرائيل إلى تركيا مخطوطات تاريخية قام فريق الإنقاذ الإسرائيلي الذي تم إرساله للمساعدة إثر زلزال كهرمان مرعش بسرقتها.

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وأفاد موقع "Haber7" التركي أمس الأحد، بأنه اتضح أن فريق البحث والإنقاذ الإسرائيلي الذي أرسل إلى تركيا أثناء الزلزال، أخذ معه مخطوطات إستر من كنيس أنطاكيا المدمر.



وأشار الموقع إلى أنه تم نقل لفائف كتاب إستير، التي تم استخراجها من أنقاض الكنيس الذي تضرر بشكل كبير من الزلزال، لأول مرة إلى إسرائيل من قبل فرق البحث، لترسلها إسرائيل مرة ثانية إلى تركيا، وهي الآن لدى الحاخامية الرئيسية في اسطنبول.



من جهتها، أصدرت الجالية اليهودية التركية بيانا على حسابها الرسمي على "تويتر" جاء فيه: "تم استلام مخطوطات إستير ذات الصلة من إسرائيل وهي محفوظة في حاخمتنا الرئيسية. وستعود إلى أنطاكيا بعد تجديد كنيسنا اليهودي".







روسيا اليوم