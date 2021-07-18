الأحد 18-07-2021
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الأحد، 18-07-2021 03:09 م

فقدان أكثر من 15 شخصا جراء غرق سفينة قبالة سواحل ليبيريا

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الوكيل الإخباري- فُقد أكثر من 15 شخصا، إثر غرق سفينة قبالة ساحل ليبيريا الجنوبي الشرقي، وفق ما أعلن خفر السواحل الذي أكد أن عمليات الإنقاذ جارية.

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وقال مسؤولون في ليبيريا، إن السفينة بدأت تغرق ليل السبت/ الأحد، وعلى متنها 21 شخصا، حيث اعتبر أكثر من 15 منهم في عداد المفقودين.


وأكد المسؤولون، من خفر السواحل خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الليبيرية مونروفيا، أن خفر السواحل أنقذ عددا من الأشخاص ليلا، وهو يبحث الآن عن ناجين.


وصرح رئيس السلطات البحرية الليبيرية، يوجين لين ناجبي، للصحفيين بأن السفينة كانت قد وضعت في وقت سابق قيد الاحتجاز لأنها غير صالحة للإبحار.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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