فقدان السيطرة على صـ.ـاروخ جديد وشركة أمريكية تكشف تفاصيل مثيرة

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة روكيت تاب الأمريكية المتخصصة في مجال العلوم الفضائية، يوم أمس السبت، عن فقدانها السيطرة على أحد الصـ.ـواريخ الإلكترونية وخروجه عن مداره، وذلك بعد فشـ.ـل عملية إطلاقه من منـ.ـشأتها في نيوزيلندا.



إعلان شركة روكيت تاب الأمريكية



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شرحت الشركة في بيان نشرتها على حسابها الرسمي على منصة “تويتر” تفاصيل المشكلة التي أصـ.ـابت الصـ.ـاروخ، حيث قالت: “بعد الإقـ.ـلاع الناجح، والحـ.ـرق في المرحلة الأولى، والفصل المرحلي، واجه Rocket Lab مشكلة خلال مهمته الإلكترونية العشرين”.



وأضافت “حدثت المشـ.ـكلة بعد اشتعال المرحلة الثانية أثناء الرحلة في 15 مايو 2021 بالتوقيت العالمي المنسق، مما أدى إلى فقدان المهـ.ـمة”.

وأكملت “ظلت المرحلة الثانية لمركبة الإطلاق ضمن ممر الإطلاق المتوقع ولم تتسبب في أي ضـ.ـرر للجمـ.ـهور أو أطقم الإطلاق أو الاسترداد الخاصة بـ Rocket Lab أو موقع الإطلاق”.



وأكدت الشركة في البيان بأن “المرحلة الأولى من Electron أكملت بأمـ.ـان إطلاقاً ناجحاً تحت المـ.ـظلة ويعمل فريق الاسترداد في Rocket Lab على استعادة المرحلة من المحيط كما هو مخطط لها”.



وأشارت إلى أن فريق روكيت بات يعمل بشكل وثيق مع إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) للتحقيق في حيثيات ما حصل وتحديد السبب الجذري لتصحيح المشكلة للمهام المستقبلية.



وفي البيان تأسفت الشركة لعملائها، قائلةً: “نحن نأسـ.ـف بشدة لعملائنا BlackSky لخـ.ـسارة حمولاتهم، نحن نـ.ـتفهم الجهد الهائل الذي يبذل في كل مركبة فضائية ونشعر بخسارة وخيبة أملهم.



وبهذا الشأن، قال مؤسس شركة Rocket Lab ورئيسها التنفيذي، بيتر بيك: “يعمل فريقنا بجد لتـ.ـحديد المشكلة، وتصحيحها، والعودة بأمان إلى المـ.ـنصة في أسرع وقت ممكن”.



وختمت الشركة بيانها، بالقول: “ما حدث اليوم بعد 17 إطلاقًا مداريًا ناجـ.ـحًا لمركبة الإطلاق Electron، مع وجود العديد من مركبات الإطلاق قيد الإنتاج حاليًا، فإن Rocket Lab جاهز للعـ.ـودة السريعة إلى الرحلة بمجـ.ـرد اكتمال التحـ.ـقيقات واتخاذ أي إجراءات تصـ.ـحيحية مطلوبة”.



وأثار إعلان الشركة الأمريكية، مخـ.ـاوف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصةً وأنه لم يمضِ على سقـ.ـوط الصـ.ـاروخ الصيني الذي أرعـ.ـب العالم سوى عدة أيام.

والجدير ذكره أن الصين فقدان مطلع الشهر الجاري، السيطرة على صـ.ـاروخ كانت قد أطلقته نحو الفضاء وأرعـ.ـبت العالم الذي ترقب مساره بحـ.ـذر لمدة أيام، حتى سقـ.ـطت أخيراً في المحيط الهندي بعد تفكـ.ـك حـ.ـطامه فوق بحر العرب.



المصدر : سوشال



