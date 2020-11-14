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السبت، 14-11-2020 12:03 م

فقدان بطاقات انتخابية في العراق

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الوكيل الاخباري- أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق، اليوم السبت، عن فتح تحقيق بـ"فقدان" بطاقات انتخابية، فيما أكدت تعطيل جميع البطاقات "المفقودة".

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وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في تصريح صحفي: "حفاظاً على أصوات الناخبين وجهت الإدارة الانتخابية بتقديم دراسة بشأن بطاقات الناخبين غير المستلمة والمفقودة، وبتشكيل لجان تحقيقية لمعرفة ملابسات الحادث ومعرفة الموظفين المقصرين ومعاقبتهم قانونياً".


وأضافت: "تم تعطيل وإلغاء البطاقات المفقودة كافة، ولن تعود صالحة للعمل إطلاقاً، ولا يمكن لغير صاحب البطاقة الرسمي أن ينتخب، وذلك لتقاطع البصمة في جهاز التحقق الالكتروني الذي يعتمد على البيانات الرسمية  والحيوية (الصورة الشخصية وبصمة الأصابع العشرة)".


يذكر أن أعضاء في البرلمان العراقي تحدثوا قبل أيام عن فقدان "أربعة ملايين بطاقة انتخابية".

 

المصدر: روسيا اليوم 



 




 

 


 

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