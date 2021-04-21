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الأربعاء، 21-04-2021 03:43 م

فقدان غواصة عسكرية أندونيسية قبالة شواطئ بالي

غواصه


الوكيل الإخباري - أعلنت البحرية العسكرية الأندونيسية، اليوم الأربعاء، عن اختفاء غواصة عسكرية على متنها 53 شخصا من جنود البحرية في البحر مقابل شواطئ بالي.

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وقال قائد الجيش الإندونيسي، هادي تجاهجانتو، لوكالة "رويترز" إن "البحرية تبحث عن غواصة مفقودة على متنها 53 شخصا اختفت اليوم الأربعاء وتطلب مساعدة أستراليا وسنغافورة المجاورتين في البحث".


وأضاف تجاهجانتو قائلا: "ما زلنا نبحث في مياه بالي على مسافة 96 كيلومترا من بالي عن 53 شخصا".


وأكد قائد الجيش طلب المساعدة في البحث عن الغواصة وأفراد الطاقم المفقودين من أستراليا وسنغافورة. وقال إن الاتصالات بالغواصة انقطعت في الساعة 4:30 من صباح اليوم الأربعاء.


وقال متحدث باسم البحرية إن "الغواصة كيه.آر.آي نانجالا-402 الألمانية الصنع كانت تقوم بتدريب باستخدام الطوربيدات في المياه، شمالي جزيرة بالي، لكنها لم ترسل نتائجه كما كان متوقعا".


ولم يرد ممثلون عن وزارتي الدفاع في أستراليا وسنغافورة على الفور على طلب التعليق.

 

سبوتنيك عربي

 


 




 

 


 

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