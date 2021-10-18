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الإثنين، 18-10-2021 09:31 ص

فقدان 12 مهاجرا في البحر بجنوب إسبانيا

بحر


الوكيل الإخباري - أعلن خفر السواحل الإسبان عن عمليات البحث عن 12 مهاجرا فُقدوا في البحر بجنوب إسبانيا بعد انقلاب قاربهم أثناء محاولة عبور البحر انطلاقا من الجزائر، على ما يبدو.

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وقال متحدث باسم خفر السواحل إن عملية إنقاذ بدأت بعد أن أعلن زورق شراعي نرويجي أنه أنقذ مهاجرا جزائريا على بعد أميال قليلة من ساحل مقاطعة ألمرية الإسبانية. 

 

وبحسب المصدر ذاته، رصدت مروحية أُرسلت إلى المنطقة مهاجرا آخر في البحر وأنقذته.


وقال المهاجران لفريق الإنقاذ إنهما صعدا مع 12 شخصا آخر من شاطئ بالقرب من وهران في شمال غرب الجزائر الأسبوع الماضي، لكن بعد تعطل المحرك انقلب القارب صباح الأحد.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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