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السبت، 02-04-2022 11:28 ص

فلسطين .. آلاف المصلين يؤدون أول صلاة تراويح في المسجد الأقصى -فيديو

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الوكيل الإخباري-أدى آلاف الفلسطينيين، أمس الجمعة، صلاة التراويح في المسجد الأقصى، وسط مدينة القدس، وذلك عشية أول أيام شهر رمضان المبارك.

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وأفاد مراسل الأناضول أن آلاف الفلسطينيين أدوا صلاة التراويح داخل باحات المسجد الأقصى.


وتحدث مدير "الأقصى" الشيخ عمر الكسواني، في خطبة مقتضبة سبقت إقامة الصلاة، عن فضائل شهر رمضان، ودعا المسلمين لزيارة المسجد والرباط فيه خلال الشهر الفضيل.

 

وشهدت مدينة القدس وأنحاؤها، تزامنا مع صلاة التراويح، تواجدا مكثفا لشرطة الاحتلال  الإسرائيلية.


وكان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، أعلن مساء الجمعة، أن السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

 

ونقلت وكالة "وفا" الفلسطينية فيديو يرصد أول صلاة تراويح في المسجد الأقصى ، أمس الجمعة .

 

الاناضول

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