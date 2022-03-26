فلسطين .. بدء الاقتراع بانتخابات المجالس المحلية في الضفة

الوكيل الإخباري-انطلقت صباح السبت، عملية الاقتراع لانتخابات المجالس المحلية (البلديات) في الضفة الغربية، في مرحلتها الثانية والأخيرة.



ومن المفترض أن تجرى الانتخابات بحسب معطيات لجنة الانتخابات المركزية في 50 هيئة .



وأوضحت اللجنة أنه في 23 هيئة محلية ترشحت قوائم وحيدة (فوز بالتزكية دون انتخابات).



ويبلغ عدد المرشحين في جميع القوائم المقبولة 2531 مرشحا، بينهم 676 امرأة بنسبة 26.7 بالمئة من إجمالي المرشحين، وفق اللجنة.



وتترأس سيدات ثماني قوائم انتخابية، بينها قائمة نسوية الكاملة، وهي "بيت أُمر للجميع".



ورسميا، تقاطع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هذه الانتخابات، غير أن كوادر ونشطاء الحركة يشاركون في مرحلتها الثانية ضمن قوائم مستقلة.



وتضم المرحلة الثانية من الانتخابات المدن الكبرى وهي: رام الله والبيرة والخليل ونابلس وجنين وطولكرم وقلقيلية وأريحا وبيت لحم وطوباس وسلفيت.



ومنذ 2007، يسود انقسام بين حركتي "فتح" و"حماس"، وفشلت وساطات واتفاقات عديدة في إنهائه.



وأُجريت المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية في 11 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، واقتصرت على البلدات والقرى الصغيرة.



وقاطعت "حماس" تلك المرحلة، ولم يشارك فيها مقربون من الحركة، التي تسيطر على قطاع غزة، منذ صيف 2007، ضمن خلافات مع "فتح".



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