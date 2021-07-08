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الخميس، 08-07-2021 05:29 م

فلكيا .. الثلاثاء 20 تموز أول أيام عيد الأضحى

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الوكيل الاخباري - قال مركز الفلك الدولي إن الاقتران المركزي لشهر ذي الحجة 1442 هـ سيحدث بمشيئة الله يوم السبت 10 يوليو 2021م في الساعة 01:17 صباحا بتوقيت غرينتش، ورؤية الهلال يومها غير ممكنة من شرق العالم الإسلامي، في حين أنها ممكنة باستخدام التلسكوب من الدول العربية ومعظم قارتي أفريقيا وأوروبا، ورؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من أقصى غرب قارة أفريقيا وأجزاء من القارتين الأمريكيتين، في حين أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بسهولة من المحيط الهادئ.اضافة اعلان


وأضاف المركز، أنه بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الجمعة فإنها ستكمل عدة شهر ذي القعدة ثلاثين يوما نظرا لاستحالة رؤية الهلال يومها بسبب غروب القمر قبل الشمس وبسبب حدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وستبدأ شهر ذي الحجة يوم الأحد 11 يوليو، وبالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم السبت 10 يوليو فإن معظمها سيبدأ شهر ذي الحجة يوم الأحد 11 يوليو أيضا نظرا لوجود إمكانية لرؤية الهلال يوم السبت، وعليه من المتوقع أن يكون يوم الثلاثاء 20 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك في غالبية دول العالم الإسلامي.

 




 

 


 

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