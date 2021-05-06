فلكياً.. هذا أول أيام عيد الفطر المبارك

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أكد الفلكي السعودي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء ملهم هندي، أنه رغم اختلاف المسلمين في بداية شعبان على ثلاثة أيام وفي بداية رمضان على يومين، إلا أن عيد الفطر سيكون يوم الخميس 13 مايو.وقال في حديث لـ"العربية.نت": في السعودية وأغلب الدول سيكون يوم تحري هلال رمضان يوم الثلاثاء 29 رمضان الموافق 11 مايو/أيار، مضيفاً أن الحسابات الفلكية تشير لاستحالة الرؤية مساء الثلاثاء، وذلك لولادة الهلال المتأخرة بعد غروب الشمس الساعة 10:01 مساء، ما يعني عدم وجود هلال في ذلك المساء".كما أضاف، أنه وفقاً للقاعدة الشرعية عند تعذر رؤية الهلال، يتم رمضان 30 يوماً، الأربعاء فيوافق عيد الفطر المبارك يوم الخميس 13 مايو، وسيكون ذلك في أغلب الدول التي تأخذ بالرؤية لدخول الشهر أو بالحساب، بينما الدول التي تأخرت في دخول رمضان سيكون يوم الأربعاء هو يوم التحري لديها.