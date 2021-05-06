الخميس 06-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

البحث الجنائي يلقي القبض على نشالتين

المفرق: هيئة شباب كلنا الاردن توزع كمامات ومعقمات على المواطنين

عجلون: مطالب بتبطين اقنية الري وصيانتها .

وزير الدفاع الأميركي: لا نية لإسقاط بقايا الصاروخ الصيني

فلكياً.. هذا أول أيام عيد الفطر المبارك

ابناء القطاع الرياضي بالاردن : قطاعنا على حافة الانهيار

المركزي: لا نية لتأجيل اقساط البنوك عن شهر ايار الحالي

قطر: أعداد إصابات كورونا دون 600 لأول مرة منذ شهرين

الامن العام يكشف حقيقة فيديو تبادل اطلاق النار

خبر سار حول إلغاء الحظر الجزئي بالاردن

الخميس، 06-05-2021 10:40 م

فلكياً.. هذا أول أيام عيد الفطر المبارك

1


الوكيل الاخباري - أكد الفلكي السعودي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء ملهم هندي، أنه رغم اختلاف المسلمين في بداية شعبان على ثلاثة أيام وفي بداية رمضان على يومين، إلا أن عيد الفطر سيكون يوم الخميس 13 مايو.
اضافة اعلان

وقال في حديث لـ"العربية.نت": في السعودية وأغلب الدول سيكون يوم تحري هلال رمضان يوم الثلاثاء 29 رمضان الموافق 11 مايو/أيار، مضيفاً أن الحسابات الفلكية تشير لاستحالة الرؤية مساء الثلاثاء، وذلك لولادة الهلال المتأخرة بعد غروب الشمس الساعة 10:01 مساء، ما يعني عدم وجود هلال في ذلك المساء".

كما أضاف، أنه وفقاً للقاعدة الشرعية عند تعذر رؤية الهلال، يتم رمضان 30 يوماً، الأربعاء فيوافق عيد الفطر المبارك يوم الخميس 13 مايو، وسيكون ذلك في أغلب الدول التي تأخذ بالرؤية لدخول الشهر أو بالحساب، بينما الدول التي تأخرت في دخول رمضان سيكون يوم الأربعاء هو يوم التحري لديها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

وزير الدفاع الأميركي: لا نية لإسقاط بقايا الصاروخ الصيني

صاروخ

تفاصيل عن توقعات سقوط الصاروخ الصيني التائه وسط أفريقيا

تركيا

أمير قطر يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي

520216124054827273535

مركز الفلك الدولي يتوقع موعد سقوط الصاروخ الصيني

1620298374CDk2w

ضوابط وشروط جديدة لدخول الأجانب إلى الاتحاد الأوروبي

6093d86b4c59b7108869ae7b

إثيوبيا تعلن إحباط مؤامرة لإفشال الانتخابات القادمة

أخبار متعلقة
60913bd44236045fa22240b5

دولتان عربيتان تعلنان عن موعد إجازة عيد الفطر

حج

محصنون كورونا يؤدون مناسك العمرة في بداية شهر رمضان