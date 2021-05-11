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الثلاثاء، 11-05-2021 11:27 ص

فلكي سعودي يتوقع يوم عيد الفطر

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الوكيل الإخباري- كشف محمد بن ردة الثقفي، خبير رصد الأهلّة بمرصد الشمس الفلكي بالمجاردة في ثقيف بالسعودية، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، توقعاته حول يوم عيد الفطر المبارك.

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وقال الخبير الفلكي، محمد بن ردة الثقفي، إنه "حسب المعطيات الفلكية لمنازل القمر والمتوافقة مع تقويم أم القرى، فإنها تشير إلى أن القمر سوف يغرب قبل الشمس مساء اليوم الثلاثاء، مع ملاحظة أن كوكب الزهرة سوف يغرب بعد غروب الشمس بدقائق، وهو كوكب عاكس لإضاءة الشمس، وقد يظن الراصدون دون الفلكيين أنه الهلال والاشتباه في هذا الكوكب".

وأشار محمد بن ردة الثقفي إلى أن "عدة شهر رمضان لهذا العام متمّمة ثلاثين يوما، وأنه وفقا للمعطيات الفلكية، فإن غدا الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان ثلاثين يوما، ويوم الخميس هو أول أيام عيد الفطر المبارك".

وأوضح الخبير الفلكي السعودي أن "ولادة هلال شهر شوال سوف تتم عند الساعة العاشرة مساء من اليوم الثلاثاء، وستتضح رؤيته بعد غروب شمس يوم الأربعاء المتمم لشهر رمضان".

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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