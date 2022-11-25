فلكي سعودي يكشف سبب سيول جدة الجارفة

الوكيل الإخباري - كشف عبد الله ‌المسند، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ في السعودية، سبب السيول الجارفة التي حدثت في مدينتي مكة وجدة مؤكداً أن ما هطل خلال 6 ساعات فقط يعادل معدل سقوط أمطار موسم كامل.



وذكر المسند من خلال تغريدة له على حسابه في تويتر، أن كمية الامطار الغزيرة التي هطلت صباح يوم الخميس 24 نوفمبر على جدة بلغت 169 ملم، لافتا إلى أن ذلك يعني أن ما يسقط على جدة من أمطار خلال موسم كامل، هطل في غضون 6 ساعات فقط.

اضافة اعلان



وأشار نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ في السعودية إلى أن مثل هذه الكمية الكبيرة من مياه الأمطار يمكن أن تغرق الكثير من المدن العالمية.



وكانت وسائل إعلام محلية سعودية قد ذكرت أمس الخميس أن شرطة المرور في مدينة جدة أغلقت خمسة أنفاق بسبب الأمطار الغزيرة، فيما سُجل أن نظام الإنذار الآلي رفع درجة تصنيف الوضع إلى مستوى التحذير.



ونُقل عن المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني السعودي للأرصاد، حسين القحطاني، قوله عن جدة: "تشهد حاليًا أمطارا غزيرة، والنظام الآلي للإنذار المبكر يرفع درجة الحالة إلى تحذير".

البيان