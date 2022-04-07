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الخميس، 07-04-2022 11:07 ص

فلكي سعودي يكشف عدد أيام الصيام وموعد عيد الفطر

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الوكيل الإخباري - قال أستاذ الطقس ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الخبير الدكتور عبدالله المسند أن أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون يوم الاثنين الموافق 2 ايار، مشيرًا إلى أن شهر رمضان سيتم 30 يوما.

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وأضاف المسند عبر حسابه في تويتر، أن يوم السبت 29 رمضان الموافق 30 نيسان سيغرب القمر عند الساعة 06:31، في حين تغرب الشمس عند الساعة 6: 46؛ أي غروب القمر سيسبق الشمس بـ15 دقيقة، منوها الى انه لا يوجد في الأفق حينه أي هلال ليشاهد وفقًا لأفق مكة المكرمة وجميع سماء السعودية، وحتى إفريقيا.

نوه إلى أنه يلي ذلك حدوث اقتران بين القمر والشمس عند الساعة 11:31 من مساء اليوم نفسه، يتلو ذلك ولادة هلال شوال.


وتابع أن يوم الأحد هو المتمم لشهر رمضان 30 يوما، وسيكون يوم الاثنين 2عيد الفطر وفقًا للحساب الفلكي. 


 




 

 


 

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