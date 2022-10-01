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فلوريدا .. ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار إيان إلى 23 قتيلا

السبت، 01-10-2022 06:59 ص

فلوريدا .. ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار إيان إلى 23 قتيلا

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الوكيل الإخباري - ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار إيان، أمس الجمعة، إلى 23 قتيلا.
فقد أفادت السلطات الصحية في الولاية المنكوبة بأن الإعصار حصد حتى الآن 23 قتيلاً.

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الأسوأ في تاريخ فلوريدا
جاء ذلك بعدما أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، أن إعصار إيان قد يكون الأسوأ في تاريخ فلوريدا.


وخلال كلمة ألقاها عقب إحاطة إعلامية عن تأثيرات الإعصار وجهود الاستجابة الفيدرالية، تعهد بايدن بأن تتحمل الحكومة الفيدرالية كامل النفقات لرفع الآثار التي خلفها.


ووصل الإعصار إيان، الذي أصبح عاصفة استوائية، إلى جنوب غربي فلوريدا يوم الأربعاء، قبل أن يواصل مروره عبر الولاية، الخميس، مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة.


حالة كارثة طبيعية كبرى
يذكر أن الضيف الثقيل كان اقتلع بعض الأشجار وأسقط أعمدة كهرباء وإشارات مرور، فيما غمرت الأمطار شوارع الميناء حيث كانت المياه تصل إلى أسفل الركبة.
ولمواجهة هذه الأضرار، أعلن بايدن حالة كارثة طبيعية كبرى، في قرار سمح بمنح أموال فيدرالية إضافية للمناطق المتضررة.

 

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