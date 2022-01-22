السبت 22-01-2022
الوكيل الاخباري

استقرار المنحنى الوبائي لكورونا في إيطاليا وإسبانيا

جونز هوبكنز: 9.7 مليار لقاح تم إعطاؤها على مستوى العالم وأكثر من 347 مليون إصابة

اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الهجوم الحوثي على الإمارات

إغلاق مديرية الشؤون البلدية بدير علا لغايات التعقيم

الخارجية الجزائرية: موعد القمة العربية لم يحدد حتى يتم تأجيله

مقتل 6 مدنيين في تفجير حافلة غربي أفغانستان

القبض على شخص ارتكب جريمة قتل في إربد

بالأسماء - مراكز تطعيم كورونا الأحد لمطعومي "فايزر و سينوفارم"

الامن العام : وفاة شخص إثر حريق مصنع - صور

وزير العمل: الحكومة تحاول وضع حلول كاملة للحد من البطالة

السبت، 22-01-2022 04:44 م

فنزويلا تدين الاستفزازات المعادية لروسيا

1200px-Flag_of_Venezuela.svg


الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية أن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو أكد لنظيره الروسي فلاديمير بوتين تضامن فنزويلا مع روسيا، وإدانته للاستفزازات المعادية لروسيا.

اضافة اعلان


وقالت الخارجية الفنزويلية في بيان لها إن "الرئيس مادورو عبر لنظيره الروسي عن التضامن مع بلاده ودان حملات الاستفزازات والمحاولات للتلاعب بالوقائع ضد روسيا".

 

وأضافت أن مادورو شكر الحكومة الروسية على المساعدة في محاربة وباء كوفيد-19، وخاصة تقديم اللقاحات والأدوية.


وكتب مادورو على "تويتر" أنه بحث في اتصال هاتفي مع بوتين مسائل التعاون في مختلف المجالات الاستراتيجية.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
4

اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الهجوم الحوثي على الإمارات

rt

الخارجية الجزائرية: موعد القمة العربية لم يحدد حتى يتم تأجيله

w

مقتل 6 مدنيين في تفجير حافلة غربي أفغانستان

1

العراق: مقتل ثلاثة إرهابيين وإجراءات أمنية حول السجون

s

بريطانيا تحذر رعاياها من السفر إلى أوكرانيا

thumbs_b_c_f5c22c7f55bfa2d85261d303b35ab0b6

موريتانيا توفد بعثة وزارية إلى مالي لبحث مقتل 7 من رعاياها

أخبار متعلقة
408296-643173888

روسيا تحذر الولايات المتحدة الأمريكية من تجاهل مخاوفها الأمنية

61ea546c2a5a3

واشنطن تحذر من إحياء شبح الحرب الباردة وتهدد روسيا بردّ إذا توغلت في أوكرانيا

ط

صاعقة تضرب طائرة ركاب أثناء هبوطها في روسيا

82682Image1-775x445_d

روسيا: مستوى التوتر على الحدود مع أوكرانيا'مرتفع جدا'

592d347ec46188d6628b45c0

موسكو ترفض اتهامات واشنطن

thumbs_b_c_ebd221aa0f6a441c73ff3f2059abab22

أمريكا تطالب روسيا بسحب جنودها 'سريعاً' من كازاخستان