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السبت، 24-07-2021 08:33 ص

فنزويلا: طائرة عسكرية أمريكية انتهكت أجواءنا

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من المصدر


الوكيل الإخباري - أعلنت القوات المسلحة الفنزويلية عن انتهاك طائرة عسكرية أمريكية لأجواء فنزويلا في المنطقة على الحدود مع كولومبيا.

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وقالت القوات المسلحة الفنزويلية في بيان لها، يوم الجمعة، إن طائرة من طراز "سي 17" تابعة للقوات المسلحة الأمريكية دخلت الأجواء الفنزويلية لمدة 3 دقائق في جبال بيريخا بولاية زوليا بغرب فنزويلا.


ووصفت فنزويلا الحادث بأنه "استفزاز سافر"، مضيفة أن القوات الأمريكية تقوم بالاستطلاع في أجواء فنزويلا.


وأكد البيان أن القوات الفنزويلية "لا تستبعد أعمالا عدائية محتملة تنتهك سيادتنا ووحدة أراضينا".


ولم تعلق الولايات المتحدة على الفور على بيان القوات الفنزويلية بشأن انتهاك أجواء البلاد.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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