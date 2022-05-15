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الأحد، 15-05-2022 01:20 م

فنلندا تعلن رسميا تبنيها قرارا للانضمام إلى حلف الناتو

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الوكيل الاخباري- أعلنت الحكومة الفنلندية أنها تبنت رسميا قرارا للتقدم إلى حلف الناتو بطلب منحها العضوية فيه، وفقا لوسائل إعلام.

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وأكدت الحكومة الفنلندية في بيان لها أن رئيس الجمهورية ساولي نينيستو واللجنة الوزارية المعنية بالسياسات الخارجية والأمنية أتمت إعداد تقرير رسمي بشأن انضمام البلاد إلى حلف شمال الأطلسي.

ومن المقرر، وفقا للبيان، أن تعرض هذه الوثيقة على الحكومة خلال جلسة ستعقد في الساعة الخامسة بعد ظهر اليوم، ثم ستحال بعد تبنيها من قبل مجلس الوزراء إلى البرلمان.

وأعربت قيادة فنلندا والسويد عن نية هتين الدولتين الانضمام إلى الناتو على خلفية العملية العسكرية التي تجريها روسيا في أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي.

وانتقدت روسيا بشدة هذه الخطط، محذرة من أنها في هذه الحالة "ستضطر إلى اتخاذ إجراءات رد تقنية عسكرية وأخرى".

وناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس هاتفيا مع نظيره الفنلندي نينيستو هذه المسألة، حيث حذر من أن تخلي هلسنكي عن الحياد العسكري سيكون خطأ وليس هناك أي خطر على فنلندا من قبل روسيا، وفقا لما جاء في بيان الكرملين.

في غضون ذلك، أعلنت تركيا عن تشاؤمها إزاء إمكانية انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، متهمة إياهما بدعم "حزب العمال الكردستاني" الذي تعتبره أنقرة تنظيما إرهابيا.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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