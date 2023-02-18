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السبت، 18-02-2023 04:40 م

فنلندا: كان بإمكان الغرب تجنُب اندلاع حرب أوكرانيا

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الوكيل الإخباري - أشارت تقديرات رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين إلى أنه كان بإمكان الغرب منع حرب روسيا على أوكرانيا، وفقاً لوكالة "الأنباء الألمانية".

وفي كلمة لها خلال فعاليات مؤتمر ميونيخ للأمن، قالت مارين، اليوم السبت، إن الدول الغربية ارتكبت "الخطأ الكبير" عندما لم ترد معاً بشكل أقوى على غزو روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية في عام 2014. وأضافت: "لو كنا رددنا بشكل أقوى على واقعة القرم، لما قامت الحرب".

وخلال حضورها حلقة نقاش بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أوضحت مارين أنه ربما اعتقدت روسيا أن الأمور ستسير في غزو العام الماضي لأوكرانيا كما سارت في غزو شبه جزيرة القرم، وأن من الممكن كسب الحرب ببساطة وعلى نحو سريع في غضون بضعة أسابيع.

وأضافت مارين: "علينا الآن أن نتعلم من الموقف الراهن، وأعتقد أن الدرس الأهم هو ألا نكون ساذجين".

في الوقت نفسه، أعربت مارين عن أملها في أن ترى العالم جميلاً وجيداً وآمناً دون الحاجة إلى إنفاق أموال على القوات العسكرية، لكنها قالت إن الطريق الوحيد نحو السلام وتأمين النظام الدولي هو العمل على أن تكون أوروبا والدول الديمقراطية قوية، مشيرة إلى أن هناك حاجة إلى إيجاد وسيلة لمواجهة الدول الاستبدادية مثل روسيا.

وأضافت مارين أن هذه الدول الاستبدادية يجب إجبارها على التفكير مرتين فيما إذا كانت تعتزم حقاً استخدام العنف ضد دول أخرى.

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الشرق الأوسط

 




 

 


 

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