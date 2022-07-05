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الثلاثاء، 05-07-2022 11:30 ص

فنلندا والسويد توقعان على الانضمام إلى الناتو

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الوكيل الاخباري- وقع وزيرا خارجية كل من فنلندا والسويد على بروتوكولات الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

من جانبه أعلن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، بأن أبواب الحلف ستظل مفتوحة أمام الديمقراطيات الأوروبية، التي تريد المساهمة في أمننا المشترك، على حد تعبيره.

ومن المقرر أن ترسل عطاءات عضوية الدولتين إلى عواصم الحلف للحصول على الموافقات التشريعية، وعلى الرغم من الاتفاق بين دول التحالف، إلا أن الموافقة البرلمانية في تركيا لا زالت تمثل مشكلة في إدراج الدولتين نهائيا.

وفي الأسبوع الماضي، كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد حذر من أن أنقرة ما زالت قادرة على عرقلة العملية إذا فشلت الدولتان في تلبية مطالب تركيا بالكامل بتسليم الإرهابيين المشتبه بصلاتهم بجماعات كردية محظورة أو بشبكة رجل الدين المنفي، والمشتبه بضلوعه في الانقلاب الفاشل عام 2016.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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