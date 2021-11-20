فوز الإمارات بعضوية اللجنة الدولية الإنسانية لتقصي الحقائق

الوكيل الإخباري-فاز مرشح دولة الإمارات محمد الكمالي بعضوية اللجنة الدولية الإنسانية لتقصي الحقائق في الانتخابات التي جرت في العاصمة السويسرية برن.

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وصوت للكمالي الذي يشغل منصب مدير عام معهد التدريب القضائي بوزارة العدل الإماراتية 54 دولة من أصل 58 دولة شاركت في التصويت، لاختيار 15 عضوا في اللجنة التي أنشئت عام 1991 وتضم في عضويتها 76 دولة.



يذكر انه يحق لكل دولة عضو أن ترشح شخصا في عضوية اللجنة وتنتخب هذه الدول الأعضاء، 15 عضوا بها كل خمس سنوات في اقتراع سري.

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