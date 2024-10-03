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افتتاح أول مشروع لتوليد الكهرباء من الغاز الأردني بالموقر
تجهيز مبان أمنية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة
عقد الاجتماع السنوي لمسؤولي كشافة التربية والتعليم
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تعميم بعدم بيع كميات كبيرة من الزيوت النباتية لمنع غش زيت الزيتون
خبير أمني يكشف سبب عدم تفعيل صافرات الإنذار في الأردن أمس الثلاثاء
عكرمة صبري: ساندوا الأردن في حماية الأقصى من اقتحامات المتطرفين
فلسطين
فلسطين
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 41,788 شهيدا و96,794 مصابا
الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي ويعتقل أربعة فلسطينيين من الخليل
في اليوم الـ363 من العدوان: شهداء وجرحى في قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة
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رونالدو يحقق حلم لاعبي الريان القطري
سقوط مفاجئ لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا
عاجل : قائمة النشامى لمواجهتي كوريا الجنوبية وعُمان بتصفيات كأس العالم
أخبار الشركات
أخبار الشركات
بنك الأردن يدعم تعليم الأيتام والمحتاجين في الأردن وفلسطين بالتعاون مع جمعية لجنة اليتيم العربي
بنك الإسكان يموّل مشروع إمداد تجمعات صناعية بالغاز الطبيعي
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تكنولوجيا
مناسبات
نعـي فـاضل
الوفيات
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