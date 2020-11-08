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الأحد، 08-11-2020 11:45 ص

فوز جو بايدن يعيد للبيت الأبيض حيوانا أليفا غاب عنه لسنوات

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الوكيل الاخباري - بعد ترقب كبير، أعلن البيت الأبيض فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأميركية، حيث سيدخل الرئيس الجديد مقر إقامته الجديد برفقة زوج من الحيوانات التي لم تكن موجودة هناك.

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حيث ظلَ البيت الأبيض بلا كلاب منذ عام 2016، أي ذات السنة التي شهدت انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، ليكون بذلك أول رئيس أميركي لا يقتني كلابا منذ عقود، حسبما ذكر موقع "يو إس أي توداي".


وسيرافق الكلبان "ميجر" و"تشامب" وهما من فصيلة "الراعي الألماني" عائلة بايدن لمقر إقامتهم الجديد.


وسبق لبايدن أن تحدث لشبكة "سي إن إن" الأميركية سنة 2018 عندما تبنى "ميجر"، حيث شكر جمعية "ديلاوير هيومن أسوسييشن" لجهودها في ميدان تأمين منازل للكلاب الضالة.


وقبل دونالد ترامب، كان لدى الرئيس السابق باراك أوباما وعائلته كلبان من فصيلة كلاب الماء البرتغالية يعيشان معهم في البيت الأبيض، وهما "بو" و"صني".

 

كذلك امتلك جون أدمز، الرئيس الثاني للولايات المتحدة، وأول من يعيش في البيت الأبيض، كلبان اسمهما "جونو" و"ساتان".


وكان جو بايدن قد أعلن في خطاب النصر الفوز بانتخابات الرئاسة الأميركية أن: "شعب هذه البلاد قال كلمته"، متعهدا أمام أنصاره في ويلمينغتون بأن يكون أميركيا يوحد الجميع ويسعى لأن يحظى بثقة الجميع.


وأضاف أنه يتفهم خيبة أمل الذين صوتوا لدونالد ترامب مشيرا إلى أن جزءا من التفويض الذي أعطي له هو أن نتعاون كجمهوريين وديموقراطيين من أجل رفعة أميركا.

 

سكاي نيوز

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