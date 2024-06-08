فيتسو: السماح لأوكرانيا بضرب الأراضي الروسية يؤكد رغبة الغرب في تصعيد النزاع

الوكيل الاخباري- أكد رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو أن سماح بعض الدول الغربية لكييف بضرب الأراضي الروسية بأسلحة غربية يدل على رغبتها في تصعيد النزاع، مشددا على عدم مشاركة بلاده في هذه المغامرة.

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وكتب فيتسو في شبكات التواصل الاجتماعي: "إن سماح الدول الغربية لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الغربية لشن هجمات على أهداف في الأراضي الروسية هو دليل على أن الديمقراطيات الغربية الكبيرة لا تريد السلام بل تصعيد التوتر مع روسيا الذي سيحدث حتما. وأنا بصفتي رئيسا لوزراء سلوفاكيا لن أجر جمهوريتي إلى مثل هذه المغامرات العسكرية".



وأضاف أنه قد أدلى بصوته في انتخابات البرلمان الأوروبي التي تجري في هذه الأيام.



وأوضح: "علينا أن ننتخب نوابا إلى البرلمان الأوروبي يدعمون مبادرات سلام وليس استمرار الحرب".