فيتنام..تسجيل أول إصابة بفيروس جدري القردة

الوكيل الإخباري - أعلن تشي تونغ، مدير الصحة بمدينة هوشي منه في فيتنام ، عن تسجيل أول إصابة بفيروس جدري القردة بالمدينة، وأن الوضع تحت السيطرة.

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ويقول تشي تونغ، "بفضل المراقبة الصارمة في المدينة تم تسجيل أول إصابة بفيروس جدري القردة. وأن قطاع الرعاية الصحية مستمر في مراقبة الوضع لمنع انتشار المرض".



يذكر أن وزارة الصحة الفيتنامية كانت قد أصدرت تعليمات خاصة بشأن مراقبة الحدود لاكتشاف ومنع دخول هذا الفيروس إلى البلاد من الدول والمناطق التي أعلن عن تسجيل إصابات بالمرض فيها، وأن على الشخص القادم من هذه المناطق عزل نفسه مدة 21 يوما، أما الشخص الذي تظهر عنده اعراض المرض مثل الطفح الجلدي والصداع والحمى والقشعريرة وآلام في الحلق والتعب وتورم العقد اللمفاوية فيجب عليه فورا إبلاغ الجهات الصحية، حيث يجب وضع من يعاني من هذه الأعراض في عزلة مؤقتة لإجراء مزيد من الاختبارات ونقلهم إلى المرافق الطبية لتلقي العلاج إذا لزم الأمر.

روسيا اليوم