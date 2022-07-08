فيتو روسي ضد تمديد آلية نقل المساعدات إلى سوريا

الوكيل الاخباري -
استخدمت روسيا حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي الجمعة ضد مشروع قرار حول تمديد آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود.اضافة اعلان
وكانت الوثيقة التي أعدتها إيرلندا والنرويج تنص على تمديد عمل آلية نقل المساعدة لمدة عام، حتى يوليو 2023.
وأيد 13 عضوا في المجلس مشروع القرار، فيما عارضته روسيا وامتنعت الصين عن التصويت.
وخلال الجلسة ذاتها، رفضت الدول الغربية مشروع القرار الروسي حول تمديد عمل آلية نقل المساعدات لمدة نصف العام.
وحظي مشروع القرار بتأييد عضوين في المجلس، هما روسيا والصين، وعارضته 3 دول هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، التي تمتلك حق الفيتو في المجلس. وامتنع الأعضاء الـ 10 الآخرون عن التصويت.( روسيا اليوم
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