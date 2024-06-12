فيديو - أكثر من 30 وفاة بحريق هائل في الكويت

#حريق_المنقف في الكويت🇰🇼— وليد العمودي (@WaleedAlshmmari) June 12, 2024
في فاجعة تشهدها منطقة #المنقف الآن ..
معلومات أولية تشير إلى وفاة أكثر من 30 شخص وإصابة العشرات في حريق بناية مكونة من 6 طوابق في منطقة المنقف .
• الأسباب الأولية تشير الى سوء تخزين في الطابق الأرضي ووجود العديد من سلندرات الغاز .
• استنفار اطفائي… pic.twitter.com/NYoiBd8YkK
أكثر من 30 حالة وفاة وعشرات الإصابات في حريق بمنطقة #المنقف #الكويت #وزارة_الإعلام_الكويت @kff_kw pic.twitter.com/wtrpc8bdgA— MOI - وزارة الإعلام (@MOInformation) June 12, 2024