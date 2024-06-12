الأربعاء 12-06-2024
الوكيل الاخباري
 

فيديو - أكثر من 30 وفاة بحريق هائل في الكويت

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الأربعاء، 12-06-2024 10:31 ص

فيديو - أكثر من 30 وفاة بحريق هائل في الكويت

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الوكيل الإخباري - أفادت وزارة الإعلام الكويتية، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 30 حالة وفاة وعشرات الإصابات وقعت جراء حريق في منطقة المنقف بمحافظة الأحمدي.

وقالت شرطة الكويت إنه تم السيطرة على الحريق، وأن هناك 15 إصابة تم نقلها إلى المستشفيات كحصيلة غير نهائية، وجاري العمل على حصر أعداد الوفيات والإصابات.
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