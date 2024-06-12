فيديو - أكثر من 30 وفاة بحريق هائل في الكويت

الوكيل الإخباري - أفادت وزارة الإعلام الكويتية، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 30 حالة وفاة وعشرات الإصابات وقعت جراء حريق في منطقة المنقف بمحافظة الأحمدي.



وقالت شرطة الكويت إنه تم السيطرة على الحريق، وأن هناك 15 إصابة تم نقلها إلى المستشفيات كحصيلة غير نهائية، وجاري العمل على حصر أعداد الوفيات والإصابات.

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في فاجعة تشهدها منطقة



معلومات أولية تشير إلى وفاة أكثر من 30 شخص وإصابة العشرات في حريق بناية مكونة من 6 طوابق في منطقة المنقف .



• الأسباب الأولية تشير الى سوء تخزين في الطابق الأرضي ووجود العديد من سلندرات الغاز .



• استنفار اطفائي… #حريق_المنقف في الكويت🇰🇼في فاجعة تشهدها منطقة #المنقف الآن ..معلومات أولية تشير إلى وفاة أكثر من 30 شخص وإصابة العشرات في حريق بناية مكونة من 6 طوابق في منطقة المنقف .• الأسباب الأولية تشير الى سوء تخزين في الطابق الأرضي ووجود العديد من سلندرات الغاز .• استنفار اطفائي… pic.twitter.com/NYoiBd8YkK June 12, 2024





