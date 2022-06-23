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الخميس، 23-06-2022 06:47 ص

فيديو - اشتعال طائرة عند هبوطها اضطرارياً في مطار ميامي بأمريكا

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الوكيل الإخباري - هبطت في ميامي أمس الأربعاء طائرة تابعة لشركة "ريد إير" بسبب مشكلة في جهاز العجلات، ما تسبب في اندلاع حريق وإجلاء 140 شخصًا جرح منهم ثلاثة.

تدخلت عناصر فرق الإطفاء الأمريكية لإخماد نيران نشبت في طائرة ركاب، لحظة هبوطها في مطار ميامي الدولي.

وتوجه محققون إلى عين المكان لتقصي حقيقة ما جرى والوقوف على أسباب الحادث، وفق المجلس الوطني لسلامة النقل، الذي يمثل الوكالة الحكومية الأمريكية المسؤولة عن التحقيق في حوادث الطيران المدني.

وتظهر في صور نشرتها وسائل إعلام أمريكية الطائرة وهي من طراز ماكدونيل دوغلاس قادمة من جمهورية الدومينيكان، متوقفة على مدرج المطار نصفها على العشب ومقدمتها محطمة.

وغادر الركاب على عجل المقصورة من جانب واحد وكان الدخان الأسود مرئيًا من الجانب الآخر.

وأظهرت لقطات مصورة عملية إجلاء الركاب من الطائرة التي انحرفت عن مسارها على المدرج، وتحطم الجزء الأمامي الذي يتقدم قمرة القيادة، فيما كان دخان كثيف ينبعث من جسمها. ونشر مستخدمو تويتر لقطات فيديو للحظة نشوب النيران وهروب الناس من موقع الحادث.

وقالت شركة "ريد آير" المنخفضة التكلفة من الدومينيكان، والتي أطلقت في نوفمبر من العام الماضي، إن الطائرة كانت قادمة من سانتو دومينغو، عندما واجهت مشاكل تقنية.

وقال مطار ميامي الدولي في بيان، إن جهاز الهبوط الذي كان في مقدمة الطائرة قد تحطم ويبدو أنه تسبب في اندلاع النيران على مدرج المطار. وقالت "ريد آير" إن 130 راكبا كانوا على متن الطائرة.

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وكانت وكالة "أسوشيتد برس" أفادت باندلاع حريق في طائرة بمطار ميامي بالولايات المتحدة، أسفر عن إصابة 3 ركاب.

 



البيان


 




 

 


 

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