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الأربعاء، 26-06-2024 10:29 ص

فيديو- اغلاق شركة لتصنيع بطاريات الليثيوم بعد حريق أودى بحياة 23 شخص في كوريا الجنوبية

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الوكيل الإخباري- أغلقت السلطات الكورية الجنوبية شركة "أريسيل" لتصنيع بطاريات الليثيوم بعد حريق فيها أدى إلى مقتل 23 شخصاً.

وقالت السلطات إن ثلاثة مسؤولين في شركة "أريسيل" لصناعة البطاريات يخضعون للتحقيق للاشتباه في انتهاكهم قوانين السلامة الصناعية.

وأفاد مين جيل سو، المسؤول بوزارة العمل، في مؤتمر صحفي بأن الشركة التي تقع في هواسونغ، وهي مركز صناعي جنوب غرب سيئول، أُمرت بإغلاق مصنعها الوحيد للتفتيش.

ولم يتم الكشف عن أسماء وألقاب مسؤولي الشركة قيد التحقيق.

واعتذر بارك سون كوان، الرئيس التنفيذي للشركة، يوم الثلاثاء عن الحريق، لكنه قال إن الشركة امتثلت لجميع لوائح السلامة ومتطلبات التدريب.

والحريق الذي وقع في الشركة يوم الاثنين كان أحد أكثر الحوادث الصناعية دموية في السنوات الأخيرة.

وقال مسؤولو الإطفاء إن المصنع كان يحتوي على 35 ألف بطارية ليثيوم مخزنة وقت الحريق ومن المحتمل أن يؤدي انتشار الدخان السام إلى فقدان العمال الوعي في غضون ثوان.

وتم التعرف على ثلاثة فقط من القتلى، وهم رجال من كوريا الجنوبية. ولم يتم بعد التعرف على هوية الآخرين، ومن بينهم 17 صينياً.

وبدأ المحققون تحقيقاً لتحديد سبب الحريق وسط تساؤلات حول توظيف شركة "أريسيل" لعمال أجانب على أساس مؤقت وما إذا كانوا تلقوا تدريباً كافياً في مجال السلامة.

وتأسست الشركة في عام 2020، ويعمل بها 48 موظفاً بدوام كامل، وتقوم بتصنيع بطاريات الليثيوم الأساسية لأجهزة الاستشعار وأجهزة الاتصالات اللاسلكية.

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RT

 




 

 


 

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