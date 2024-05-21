الثلاثاء 21-05-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 21-05-2024 06:54 ص

فيديو - العثور على "خاتم" الرئيس الإيراني

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الوكيل الاخباري - نشرت وسائل إعلام إيرانية فيديو يظهر لحظة العثور على الخاتم الخاص بالرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، عقب سقوط طائرته الأحد، ما أسفر عن وفاته.

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وقالت مواقع إيرانية إن الخاتم كان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي منحه هدية لرئيسي، عقب توليه رئاسة إيران.


وتحمل "خواتم" الزعماء والشخصيات المهمة في إيران رمزية كبيرة، إذ يتم الاحتفاظ بها، كما تم سابقا مع خاتم قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، قاسم سليماني حينما قُتل بغارة أمريكية في العاصمة العراقية بغداد عام 2020.


والاثنين، أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما بحادث تحطم مروحية، الأحد، في محافظة أذربيجان الشرقية (شمال غرب)، خلال عودتهما من مراسم افتتاح سد على الحدود بين إيران وأذربيجان، بمشاركة الرئيس علييف.

 


 




 

 


 

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