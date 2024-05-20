فيديو- الهلال الأحمر الإيراني يعلن العثور على جثامين من كانوا على متن المروحية

الوكيل الإخباري - أعلن رئيس الهلال الأحمر الإيراني عن العثور على جثامين كل من كانوا على متن مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا نقل هذه الجثامين إلى مدينة تبريز.

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وأكدت الرئاسة الإيرانية اليوم الاثنين مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولين آخرين إثر تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقلهم في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران أمس الأحد.



وتحطمت المروحية في منطقة جلفا الجبلية الوعرة وسط ظروف جوية صعبة خلال عودة الرئيس من حفل حضره صباح أمس الأحد مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف لتدشين سد مشترك على نهر آراس الحدودي بين البلدين.

