فيديو - الهلال الأحمر الإيراني يعلن العثور على حطام طائرة الرئيس الإيراني

الوكيل الاخباري - أعلن رئيس الهلال الأحمر الإيراني العثور على حطام المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في محافظة أذربيجان الشرقية شمال شرق إيران.

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وقال المسؤول الإيراني وصلت فرق البحث والإنقاذ التابعة للهلال الأحمر إلى موقع تحطم المروحية التي تقل الرئيس.



وأضاف: "نظراً لوصول قوات الإغاثة التابعة للهلال الأحمر إلى موقع سقوط الطائرة، فإننا نتوجه إلى المكان."



وأكد المسؤول الإيراني أن 73 فريق إنقاذ يتواجد في منطقة البحث عن الطائرة المروحية المنكوبة بقرية الطوال بمعدات متطورة ومتخصصة.



ولفت رئيس الهلال الأحمر الإيراني إلى أن الفرق تتحرك نحو الحطام لكن الظروف ليست جيدة.



من جانبه قال مسؤول إيراني لرويترز إن التوقعات ببقاء الرئيس إبراهيم رئيسي على قيد الحياة ضئيلة، مضيفا: "للأسف جميع الركاب لقوا حتفهم على الأرجح في حادث تحطم مروحية الرئيس الإيراني."



وأضاف أن طائرة الرئيس الإيراني احترقت بالكامل في حادث التحطم.