الإثنين 13-05-2024
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الإثنين، 13-05-2024 01:07 م

فيديو- اندلاع اشتباكات عنيفة جنوب بغداد

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الوكيل الإخباري- شهدت منطقة الزعفرانية جنوب العاصمة بغداد، فجر اليوم الاثنين، اشتباكات مسلحة وإطلاق نار عنيف وسط تضارب المعلومات عن أسباب الحادثة.

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وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حدوث اشتباكات قوية وإطلاق نار مستمر، قالت مصادر إنها بين الشرطة الاتحادية ومجموعات خارجة عن القانون أو جهات مسلحة.


وتضاربت المعلومات حول وقوع إصابات في صفوف القوات الأمنية، فيما لم تصدر الجهات الأمنية أي موقف رسمي بخصوص الحادثة حتى الآن.


وأشارت وسائل اعلام إلى أن "اشتباكات الزعفرانية استمرت أكثر من ساعتين، واستخدمت فيها أسلحة رشاشة ومسدسات شخصية، وقد أصيب عدد من عناصر الشرطة العراقية ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج".

 

RT



 




 

 


 

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