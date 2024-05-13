فيديو- اندلاع اشتباكات عنيفة جنوب بغداد

الوكيل الإخباري- شهدت منطقة الزعفرانية جنوب العاصمة بغداد، فجر اليوم الاثنين، اشتباكات مسلحة وإطلاق نار عنيف وسط تضارب المعلومات عن أسباب الحادثة.

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وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حدوث اشتباكات قوية وإطلاق نار مستمر، قالت مصادر إنها بين الشرطة الاتحادية ومجموعات خارجة عن القانون أو جهات مسلحة.



وتضاربت المعلومات حول وقوع إصابات في صفوف القوات الأمنية، فيما لم تصدر الجهات الأمنية أي موقف رسمي بخصوص الحادثة حتى الآن.



وأشارت وسائل اعلام إلى أن "اشتباكات الزعفرانية استمرت أكثر من ساعتين، واستخدمت فيها أسلحة رشاشة ومسدسات شخصية، وقد أصيب عدد من عناصر الشرطة العراقية ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج".





ومنصات التواصل تتحدث عن استشهاد عنصرين من الشرطة الاتحادية وعدد كبير من الجرحى

🔻الى متى يبقى هذا السلاح المنفلت يحصد ارواح الناس والقوات الأمنية

الى متى يستمر هذا الاستهتار

🔻ملاحظة: المتحدث في الفيديو… مليشيات منفلتة خارجة عن القانون تهاجم #الشرطة_الاتحادية في منطقة الزعفرانية.ومنصات التواصل تتحدث عن استشهاد عنصرين من الشرطة الاتحادية وعدد كبير من الجرحى🔻الى متى يبقى هذا السلاح المنفلت يحصد ارواح الناس والقوات الأمنيةالى متى يستمر هذا الاستهتار🔻ملاحظة: المتحدث في الفيديو… pic.twitter.com/oEKlFjnkzM May 12, 2024

اشتباكات مسلحة بين الشرطة الاتحادية وسرايا السلام تخلف مجموعة من الاصابات والجرحى في منطقة الزعفرانية بالعاصمة بغداد pic.twitter.com/R4DdcBJKaD May 12, 2024

RT





